Врач установил связь между онкологией и поеданием ранних арбузов

Врач установила связь между онкологией и поеданием ранних арбузов
Ранние арбузы часто содержат азотные удобрения, которые обеспечивают им быстрое созревание еще до наступления сезона, рассказала врач Вера Сережина, слова которой приводит РИАМО. По ее словам, нитраты, которые могут накапливаться в плодах из-за удобрений, могут превращаться в токсичные нитриты в организме человека, и способны вызвать хроническую интоксикацию, которая может привести к онкологическим заболеваниям.
"Отравление пестицидами проявляется быстро и сопровождается болями в животе, диареей, повышением температуры, слабостью и потливостью. В этом случае необходимо вызвать скорую помощь, а до ее приезда провести промывание желудка", — сказала эксперт.
Врач рассказала, что для помощи пострадавшему важно обеспечить его большим количеством теплой жидкости и не препятствовать отхождению рвоты. Необходимо помнить о возможных последствиях отравления, таких как осложнения хронических заболеваний, например гастрита, язв желудка, колита, энтерита, пиелонефрита.
Врач-эндокринолог и диетолог Алексей Калинчев заявил, что покупать арбузы стоит на местах их сбора, чтобы избежать появления проблем со здоровьем. Он также призвал не приобретать ранние плоды, чтобы не сталкиваться с жалобами на работу пищеварительной системы.