Диетолог перечислил неочевидные признаки обезвоживания

Резкий запах пота и неприятный запах изо рта могут быть неочевидными признаками обезвоживания, рассказала в беседе с KP.RU врач-диетолог, эпидемиолог Людмила Денисенко. По ее словам, также о недостатке воды в организме может сигнализировать частый голод и сухость кожи.

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Врач объяснила, что при нехватке воды в организме слюна становится более густой, из-за чего хуже омываются зубы и десны и появляется неприятный запах. Также может появиться частый голод, так как центры жажды и голода находятся рядом в мозгу.

Желание съесть что-нибудь сладкое тоже может означать обезвоживание, отметила диетолог. Дело в том, что без воды нарушается образование гликогена, который вырабатывается клетками печени, а организм пытается получить сахар из продуктов питания. Кроме того, может появиться сухость кожи и атопический дерматит. Поэтому необходимо брать с собой не только солнцезащитный крем, но и бутылку воды.

"Если не привыкли пить много, не насилуйте себя сразу. Приучайте организм к воде буквально по дозам: делайте один-два глотка каждые полчаса. А сильно обезвоженный организм лучше сначала «отпоить» специальными средствами, которые восполнят минерально-солевой баланс", — заключила Денисенко.



Ранее врач Андрей Тяжельников сообщил, что сладкие газированные напитки, кофе и крепкий чай лучше исключить из рациона в жаркую погоду. Также, по его словам, не рекомендуется употреблять алкоголь — даже с небольшим градусом. Все эти напитки, пояснил врач, усиливают обезвоживание.