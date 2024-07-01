Специалист объяснил, как защититься от инфекций в отпуске

Чтобы поездка на отдых прошла максимально комфортно и без проблем со здоровьем, следует прислушаться к советам специалистов.

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Руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская рассказала, что многие путешественники сталкиваются с диареей, проблемами с пищеварением, которые характеризуются тошнотой или рвотой. Часто это связано с тем, что в жарком климате живут вирусы и бактерии, с которыми организм человека не был знаком. Заразиться можно через воду или грязные продукты.

Самые распространенные возбудители диареи путешественника – кишечная палочка, сальмонелла, шигелла, а также норо-, адено- и ротовирусы. Чуть реже заболевание может быть вызвано такими паразитами, как лямблии.

Важно помнить, что проблемы с ЖКТ в поездке могут быть опасными, поэтому следует сразу обратиться за помощью к медикам. Также идентифицировать причину диареи можно, сдав ОКИ-тест – комплексный анализ, в ходе которого выявляется возбудитель болезни. Это поможет назначить правильное лечение.

Другое исследование, которое может быть рекомендовано в ситуациях, когда природа диареи и неважного самочувствия в целом неясна – «Диагностика паразитарных заболеваний». Человек сдает кровь на анализ, который определит наличие специфических антител к большинству паразитов. Среди них есть и простейшие, и гельминты – вероятность заразиться ими во время путешествия достаточно высока.

Чтобы лечение не вызвало дополнительных сложностей, стоит заранее позаботиться о страховке, особенно если вы путешествуете с детьми, поскольку кишечные инфекции у малышей встречаются часто и переносятся ими хуже.