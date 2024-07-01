Врачи в Подмосковье спасли 28-летнего мужчину с ножевым ранением

К врачам амбулатории «Горки Ленинские» обратился 28-летний мужчина, который жаловался на головокружение, потемнение в глазах, нарастающую слабость и спутанную речь из-за ножевого ранения в предплечье. Сотрудники амбулатории сразу же начали выполнять неотложные мероприятия по спасению жизни пострадавшего и вызвали ему скорую помощь. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

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«У пациента было обширное кровотечение, повреждена лучевая артерия. Давление стремительно падало до критических цифр. Мы остановили кровь и перебинтовали пострадавшему руку, стабилизировали давление и следили за жизненно важными показателями. Скорой пострадавший был передан уже в стабильном состоянии», - сообщила старшая медицинская сестра Оксана Курбанмагомедова.



В Видновской больнице пациенту выполнили операцию по сшиванию поврежденных сосудов и мышц предплечья. Также врачам удалось восполнить серьезную потерю крови. В результате грамотных действий медиков пациента спасли. Мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан.