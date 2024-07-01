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Какие изменения в лице укажут на проблемы с почками? Врач назвала 4 главных признака

Врач Уланкина: на больные почки намекают отёки под глазами. Многие врачи говорят о том, что почки обычно страдают по-тихому и если начинают болеть, то только в крайнем случае. Но это не значит, что проблемы с ними никак нельзя обнаружить на ранних сроках. Специалистка рассказала, на какие моменты во внешности нужно обращать особое внимание, если подозреваете болезнь почек.

Врач указал на четыре симптома болезней почек, которые видны на лице
© unsplash

Проблемы с почками налицо

Как рассказала кандидат медицинских наук и врач Ольга Уланкина, есть несколько изменений в лице, которые могут указывать на проблемы с почками. Среди них:

  • Отёки;
  • Синяки и мешки под глазами;
  • Бледный или жёлтый цвет лица;
  • Сухость кожи и постоянный зуд.

При этом, по словам медика, отдельно эти симптомы могут указывать на что угодно — и на болезнь печени, и проблемы с сердцем. Но если они собираются все вместе, то можно проверить почки у врача, сообщил nn.ru.

Какие ещё есть признаки

Зачастую проблемные почки начинают болеть, но боль эта отдаёт в спину так, что её списывают на неприятности с поясницей. Как отличить эти виды боли и какие симптомы ещё указывают на проблемы с почками — читайте здесь.