Врач указал на четыре симптома болезней почек, которые видны на лице

Какие изменения в лице укажут на проблемы с почками? Врач назвала 4 главных признака
Врач Уланкина: на больные почки намекают отёки под глазами. Многие врачи говорят о том, что почки обычно страдают по-тихому и если начинают болеть, то только в крайнем случае. Но это не значит, что проблемы с ними никак нельзя обнаружить на ранних сроках. Специалистка рассказала, на какие моменты во внешности нужно обращать особое внимание, если подозреваете болезнь почек.
Проблемы с почками налицо
Как рассказала кандидат медицинских наук и врач Ольга Уланкина, есть несколько изменений в лице, которые могут указывать на проблемы с почками. Среди них:
- Отёки;
- Синяки и мешки под глазами;
- Бледный или жёлтый цвет лица;
- Сухость кожи и постоянный зуд.
При этом, по словам медика, отдельно эти симптомы могут указывать на что угодно — и на болезнь печени, и проблемы с сердцем. Но если они собираются все вместе, то можно проверить почки у врача, сообщил nn.ru.
Какие ещё есть признаки
Зачастую проблемные почки начинают болеть, но боль эта отдаёт в спину так, что её списывают на неприятности с поясницей. Как отличить эти виды боли и какие симптомы ещё указывают на проблемы с почками — читайте здесь.