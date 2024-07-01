Врач указал на четыре симптома болезней почек, которые видны на лице

Врач Уланкина: на больные почки намекают отёки под глазами. Многие врачи говорят о том, что почки обычно страдают по-тихому и если начинают болеть, то только в крайнем случае. Но это не значит, что проблемы с ними никак нельзя обнаружить на ранних сроках. Специалистка рассказала, на какие моменты во внешности нужно обращать особое внимание, если подозреваете болезнь почек.

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Проблемы с почками налицо

Как рассказала кандидат медицинских наук и врач Ольга Уланкина, есть несколько изменений в лице, которые могут указывать на проблемы с почками. Среди них:

Отёки;

Синяки и мешки под глазами;

Бледный или жёлтый цвет лица;

Сухость кожи и постоянный зуд.

При этом, по словам медика, отдельно эти симптомы могут указывать на что угодно — и на болезнь печени, и проблемы с сердцем. Но если они собираются все вместе, то можно проверить почки у врача, сообщил nn.ru.

Какие ещё есть признаки

Зачастую проблемные почки начинают болеть, но боль эта отдаёт в спину так, что её списывают на неприятности с поясницей. Как отличить эти виды боли и какие симптомы ещё указывают на проблемы с почками — читайте здесь.