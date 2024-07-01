Врач-онколог объяснил тягу пациентов к ненаучным методам лечения

Различные «интернет-гуру» предлагают более «комфортные и спокойные» условия.

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При этом они не отличаются от «бабушек в деревнях», к которым раньше обращались люди, желающие исцелиться, подчеркнул в эфире радиостанции «Говорит Москва» кандидат медицинских наук Андрей Пылёв.

«Если раньше это были бабушки в деревнях, то сейчас это могут быть какие-то модные учения, практики, какие-то очередные интернет-гуру. Всё это может быть под видом чего-то современного, модного и продвинутого. Но суть при этом не меняется. Люди лечатся там, где им комфортнее, где им спокойнее. К сожалению, любое наше действие так или иначе связано с каким-то неудобством для человека. То есть лечиться, тем более лечиться от рака, неприятно. Если вдруг появляется кто-то, кто говорит, что я сделаю ровно то же самое и даже в 100 раз лучше, при этом без каких-то проблем для тебя. Естественно, человеку это нравится, и он очень часто на это соглашается».



Ранее в НИИ питания РАМН призвали не доверять нутрициологам. Следуя их советам, можно «заработать» рак кишечника или поджелудочной железы.

Для корректировки рациона следует обращаться к специалистам с медицинским образованием. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала врач-диетолог, ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорьян.