Оренбургские врачи спасли жизнь женщины с патологией

Оренбургские врачи спасли женщину, которая 5 дней находилась в бессознательном состоянии с рефрактерным септическим шоком. Об этом сообщают в пресс-службе ГБУЗ «ОКПЦ».

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Оренбурженка поступила в гинекологическое отделение с болями в животе и высокой температурой. Врачи ей поставили диагноз – двустороннее воспаление яичников. Специалисты провели операцию. Через 3 часа после операции у пациентки начало снижаться давление. Врачи провели клиническое обследование и сделали вывод, что у женщины начал развиваться рефрактерный септический шок.

Состояние пациентки стремительно ухудшалось, у нее развилась острая почечная недостаточность. Двое суток была подключена искусственная почка. Врачи каждую минуту контролировали состояние женщины и оказывали всю необходимую медпомощь.

После нормализации состояния пациентку перевели в палату, а спустя неделю выписали. В настоящий момент она живет обычной жизнью, ее здоровью ничего не угрожает.