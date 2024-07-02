Минздрав Монголии сообщил о высоком риске заражения чумой в 15 регионах

Высокая опасность заболеть бубонной чумой возникла в 81 районе 15 аймаков (регионов) Монголии. Об этом сообщили Министерство здравоохранения Монголии и национальный центр изучения зоонозных инфекций.

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"Очень высокий риск заражения бубонной чумой появился в 81 районе 15 аймаков. Поэтому напоминаем о запрете охотиться с помощью собак и капканов на тарбаганов (степных сурков - прим. ТАСС), есть их мясо и хранить их шкуры дома. Не разрешайте детям играть у тарбаганьих нор", - говорится в их совместном обращении.



Также они напомнили, что нельзя прикасаться к вялым и мертвым суркам. В случае их обнаружения граждан просят срочно сообщить об этом в медицинские и эпидемиологические учреждения.

Ранее корреспонденту ТАСС сообщили, что опасность активизации природных очагов бубонной чумы возникла в приграничном с Россией аймаке Хубсугул. По информации аймачного центра по изучению зоонозных инфекций, опасность активизации природных очагов чумы возникла возле шести населенных пунктов.

Чума - эндемичное заболевание для Монголии и приграничных регионов соседних стран. Болезнь переносят грызуны и живущие на них блохи. Заболевание передается от больного животного человеку, в том числе при употреблении мяса в пищу.