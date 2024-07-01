Врач перечислила признаки проблем с почками

Врач Ольга Уланкина рассказала, как определять заболевания почек по внешним признакам.

© Вечерняя Москва

По ее словам, при нарушении функции почек в тканях начинает накапливаться жидкость, поэтому лицо сильно отекает. Больше всего поражается область вокруг глаз, поэтому могут появляться мешки.

Появление синяков под глазами указывает на проблемы с фильтрацией. Пожелтение и бледность кожи могут указывать на неправильную работу органа, сообщила медик.

Врач порекомендовала обратить внимание на сухость кожи. Это происходит, когда минеральный баланс нарушается из-за неправильной работы почек.

Если человек наблюдает данные симптомы, то ему нужно пройти обследование.

Также проблемы с почками могут проявляться цветом мочи, высоким давлением, болью в пояснице, тошнотой, отсутствием аппетита и усталостью, передает портал 74.ru.

О развитии онкологии почек могут сигнализировать несколько главных симптомов. К ним относятся кровь при мочеиспускании, отек конечностей и другие. Об этом сообщил онкоуролог Антон Одегнал.