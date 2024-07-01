Любителей картофеля предупредили об опасности развития атеросклероза

Человечество знакомо с картофелем с глубокой древности. Попал в Европу этот корнеплод благодаря мореплавателям и был доступен только богатым людям из-за его дороговизны и экзотичности. Картофель стал одним из самых любимых блюд у россиян, он есть практически в каждой кухне. Может ли этот корнеплод занять достойное место в нашем рационе? На этот вопрос сайту «Страсти» ответила диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог с доказательным подходом Наталья Лазуренко.

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Картофель — это однолетнее травянистое растение, относящееся к семейству пасленовых. Съедобная часть картофеля представлена клубнями, которые являются запасными питательными органами растения.

Этот корнеплод содержит около 70-80% воды и 20-30% сухих веществ. Сухие вещества включают в себя углеводы (преимущественно крахмал), белки, клетчатку, витамины, минеральные вещества (калий, магний, железо), органические кислоты и другие соединения. Картофель также содержит антиоксиданты, такие как каротиноиды и флавоноиды, которые способствуют защите клеток организма от повреждений.

Картофель – это основной источник углеводов в рационе человека, но неправильное обращение с этим ингредиентом может таить опасность.

Углеводы в картофеле представлены преимущественно крахмалом, который расщепляется с помощью ферментов и поступает в кровь в виде глюкозы.

«Когда наши ферменты расщепили крахмал и в кровь поступили молекулы глюкозы, наш организм испытывает очень положительные эмоции – это насыщение, комфорт, удовлетворение. Однако большое и постоянно высокое количество глюкозы для стенок сосудов оказывает неблагоприятное и губительное действие, может приводить к изменению гладкой поверхности на рыхлую и шероховатую, на ней возникает неинфекционное воспаление и этот процесс способен являться пусковым механизмом для повышения риска развития атеросклероза».



При этом на любой съеденный продукт выделяются не только ферменты, но и гормоны. В частности, на подъем глюкозы в крови сразу же реагирует инсулин. Он выделяется поджелудочной железой.

Картофель содержит очень много молекул глюкозы, имеет высокий гликемический индекс - 65-80 единиц, и когда они попадают в кровь, как правило, выделяется очень много инсулина. Если процесс повторяется на постоянной основе, то очень быстро происходит перенасыщение и обычные клетки воспринимать приход глюкозы уже не могут адекватно. Этот процесс называется инсулинорезистентность.

Зато в организме есть другие клетки, которые могут принять глюкозу всегда и при любых условиях – это жировые клетки. Там глюкоза откладывается в виде капель жира и хранится как неприкосновенный запас. Ну а визуально это накопление проявляется увеличением веса и развитием заболеваний.

От каких блюд из картофеля лучше отказаться

Картофель жареный имеет максимальный гликемический индекс, а вот сваренный в мундире имеет самый низкий.

Имеет значение также с какими продуктами картофель употреблять. Например, масла, насыщенные жиры, соль повышают калорийность продукта. И при неумеренном потреблении могут повысить риски появления гипертонической болезни, атеросклероза, ожирения и сахарного диабета. А если уже очень хочется съесть жареной картошки, можно приготовить ее аль-денте. Так крахмал не будет полностью распадаться и организму надо будет потратить время на его расщепление.

Прекрасной и безопасной альтернативой жаренному картофелю будет композиция из сваренного в мундире картофеля, с добавлением зелени и сезонных овощей.