Врач предупредил, чем опасны вентиляторы и кондиционеры в жару

Врач рассказал волгоградцам, чем опасны вентиляторы и кондиционеры в жару
Могут ли бытовые приборы, обеспечивающие прохладу, навредить человеку, объяснил опытный специалист.
По словам эксперта лаборатории «Гемотест» Дениса Банного, обычный вентилятор не делает воздух холодным. Он просто создает ощущение прохлады движением воздуха. И если на улице стоит жара, то он способен навредить – перемешивая горячий воздух, вентилятор перегревает человека. В результате потоотделение повышается и может наступить обезвоживание.
Кондиционер на самом деле охлаждает помещение. Но в этом и кроется его главная опасность. При установке прибора на 16–18 градусов можно спровоцировать простуду или спазм сосудов.
«Чтобы избежать проблем со здоровьем, кондиционер нужно правильно настроить. Разница между температурой на улице и в помещении должна быть не более 5–7 °C. Например, если за окном +30 °C, то устройство можно настроить на +25 °C. В особо знойные дни снижать градусы на кондиционере следует постепенно – на 2–3 °C в час», – говорит Денис Банный.
При этом нужно установить приборы так, чтобы потоки воздуха не были направлены на человека. Из-за постоянного переохлаждения могут обостриться хронические болезни, есть вероятность развития миозита – воспаления мышц.
Кроме того, медик рекомендует соблюдать питьевой режим и в течение жаркого дня принимать прохладный душ. Эти простые правила помогут безопасно перенести летний зной.