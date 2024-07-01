Врач предупредил, чем опасны вентиляторы и кондиционеры в жару

Могут ли бытовые приборы, обеспечивающие прохладу, навредить человеку, объяснил опытный специалист.

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По словам эксперта лаборатории «Гемотест» Дениса Банного, обычный вентилятор не делает воздух холодным. Он просто создает ощущение прохлады движением воздуха. И если на улице стоит жара, то он способен навредить – перемешивая горячий воздух, вентилятор перегревает человека. В результате потоотделение повышается и может наступить обезвоживание.

Кондиционер на самом деле охлаждает помещение. Но в этом и кроется его главная опасность. При установке прибора на 16–18 градусов можно спровоцировать простуду или спазм сосудов.

«Чтобы избежать проблем со здоровьем, кондиционер нужно правильно настроить. Разница между температурой на улице и в помещении должна быть не более 5–7 °C. Например, если за окном +30 °C, то устройство можно настроить на +25 °C. В особо знойные дни снижать градусы на кондиционере следует постепенно – на 2–3 °C в час», – говорит Денис Банный.



При этом нужно установить приборы так, чтобы потоки воздуха не были направлены на человека. Из-за постоянного переохлаждения могут обостриться хронические болезни, есть вероятность развития миозита – воспаления мышц.

Кроме того, медик рекомендует соблюдать питьевой режим и в течение жаркого дня принимать прохладный душ. Эти простые правила помогут безопасно перенести летний зной.