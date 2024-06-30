«Спасет лишь презерватив»: гинеколог развеял популярные мифы о барьерной контрацепции

Наверное, ни о каком другом методе контрацепции не ходит столько слухов, сколько о презервативах. Самые главные и часто — опасные — мифы взялась развенчать Юлия Сергеенко, акушер-гинеколог.

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Миф: При приеме оральных контрацептивов презерватив вообще не нужен

Отчасти — правда. Но лишь при условии, что вы хорошо знаете партнера или находитесь с ним в отношениях. В остальных случаях барьерная контрацепция вам необходима. Юлия:

«КОКи защитят от нежелательной беременности, но от ЗППП спасет лишь презерватив, это особенно важно помнить, если у вас спонтанный секс с малознакомым человеком».



Миф: Нестандартные размеры полового члена не сочетаются с презервативами

Популярная отмазка большинства мужчин — презерватив слишком маленький, можно обойтись и без него. В такой момент мужчину можно и расстроить, ведь латексное изделие прекрасно тянется. При сильном желании даже налезает и на человеческую голову (только не проверяйте). Но даже если мужчина действительно испытывает дискомфорт при использовании барьерной контрацепции, подберите изделие другого бренда. Полный отказ от контрацепции грозит вам опасными последствиями, не рискуйте здоровьем ради капризов мужчины.

Миф: Презерватив не защищает от беременности на 100%

Единственный способ стопроцентно избежать беременности и половых инфекций — полное воздержание. В остальных случаях риск есть всегда. Однако это не повод вовсе отказываться от контрацепции, в том числе — барьерной.

«Презерватив дает защиту от беременности на 98%, если же даже такой высокий процент не дает вам расслабиться, используйте как дополнение спермицидную смазку», — советует Юлия.



Миф: Презерватив нужен лишь при вагинальном сексе

Ошибочное утверждение, которое унесло жизни миллионов. Половые инфекции прекрасно передаются при любом интимном контакте. Крайне редко презерватив используют во время орального секса, однако в случае, если ваша близость происходит с малознакомым партнером, наш эксперт не рекомендует так рисковать. Не все вирусы проявляются сразу. Перестрахуйтесь и найдите в себе силы настоять на использовании барьерной контрацепции при любом контакте.