Пчела ужалила мужчину прямо в зрачок: редкий и опасный случай в медицине

В редком и очень болезненном случае 55-летний мужчина из Филадельфии пострадал от укуса пчелы прямо в правый зрачок. Вначале он обратился за помощью в отделение неотложной помощи, врачи попытались удалить жало, но пропустили небольшой фрагмент. Через два дня зрение мужчины ухудшилось, и он обратился в глазную больницу Wills Eye Hospital с сильным отеком, воспалением и скоплением крови в глазу.

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Офтальмологи обнаружили оставшийся фрагмент жала вблизи роговицы и успешно удалили его с помощью специального оборудования. После лечения антибактериальными и противовоспалительными глазными каплями зрение пациента значительно улучшилось.

Эксперты подчеркивают важность обращения к офтальмологу при травмах глаз, поскольку стандартное оборудование скорой помощи может не обнаружить мелкие фрагменты. Хотя такие случаи крайне редки.

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