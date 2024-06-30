Токсикоз при беременности оказался похож на один из видов рака

У каждого вида рака свои симптомы, рак желудка по своим проявлениям похож на токсикоз при беременности, рассказал «Газете.Ru» врач-терапевт клиники персональной медицины La Salute Михаил Братусь.

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«Токсикоз при беременности похож по симптомам на рак желудка. Изначально опухоль появляется в одном из отделов желудка и прорастает в ткани. Увеличиваясь в размерах, новообразование заполняет желудок и влияет на процессы пищеварения. Первые признаки заболевания — дискомфорт и боль в области желудка. На ранних стадиях также возникают изжога, тошнота, снижение аппетита, ощущение вздутия после еды, дискомфорт в верхней части живота, повышенная утомляемость, слабость», – рассказал врач.



При токсикозе женщины часто жалуются на похожие симптомы, из-за чего во время беременности симптомы онкологического заболевания могут быть смазанными или неочевидными.