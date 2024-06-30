Магнитные бури 1–7 июля: мигрени, бессонница, давление, кому будет плохо

Следующая неделя, с 1 по 7 июля, может оказаться переломной с точки зрения геомагнитного возмущения. С одной стороны, крупных бурь не предвидится, с другой — специалисты прогнозируют, что фон солнечной активности вскоре начнет заметно повышаться. К чему готовиться в ближайшие семь дней, что следует предпринять и как обезопасить себя — в материале NEWS.ru.

Когда ждать магнитных бурь с 1 по 7 июля

Текущая неделя проходит тихо. На Солнце были вспышки, однако магнитных бурь практически не наблюдалось, рассказал NEWS.ru директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

«На следующей неделе тоже не ожидаем ничего сверхординарного. Текущая ситуация продолжится, и такой прогноз можно пролонгировать. Однако есть нюансы», — пояснил специалист.



По его словам, на диске Солнца из-за его вращения постепенно появляются новые пятна. Петрукович предположил, что в ближайшие несколько недель фон солнечной активности немного повысится. Это значит, что магнитные бури становятся все более вероятными.

Доцент кафедры нефтегазовой геофизики Северо-Кавказского федерального университета, автор Telegram-канала «Занимательная геофизика» Ольга Зеливянская заявила в беседе с NEWS.ru, что «мы продолжаем жить в эпоху высокой солнечной активности, поэтому ученые внимательно следят за самым главным видимым индикатором Земли — количеством пятен».

«Напомню, что 10–11 мая наблюдались яркие полярные сияния, фиксируемые практически на всей Земле. Их причиной стала группа пятен, которая появилась на Солнце 30 апреля. Сейчас наступает период, когда именно эти пятна будут направлены строго на Землю. Если случатся вспышки, то мы можем ожидать на планете бурю и сопровождающее ее полярное сияние», — рассказала собеседница NEWS.ru.



По словам Зеливянской, в тот период, когда на Солнце происходят вспышки, магнитосфера Земли неизбежно испытывает деформацию. Эксперт не исключила, что уже в начале недели нас могут ожидать сюрпризы, в том числе не очень приятные.

Исследователи из лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ подтверждают прогноз Зеливянской. По мнению экспертов, возмущение магнитосферы может произойти в самом начале недели. Однако в остальные дни прогнозируется спокойная геомагнитная обстановка.

По оценкам физика Андрея Бутова, предстоящая неделя может оказаться переломной с точки зрения изменения солнечной активности.

«Полагаю, что активность Солнца начнет повышаться. Первая неделя июля может предварять период возмущения магнитосферы. Именно поэтому россиянам следует подготовиться к переменам космической погоды», — заявил NEWS.ru исследователь.



По его словам, необходимо больше времени уделить отдыху и своему здоровью. Нужно чаще гулять на свежем воздухе, заниматься любимым делом и по возможности избегать стрессовых ситуаций.

Действительно ли магнитные бури влияют на здоровье людей

Ученые спорят, действительно ли магнитные бури сильно влияют на состояние людей. Как считает заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе, вспышки на Солнце не оказывают существенного воздействия на здоровье людей. По его словам, если метеозависимого человека предупредить о том, что в определенную дату произойдет магнитная буря, то в этот день «он плохо себя почувствует», а если ему ничего не сказать, то его состояние не ухудшится.

Вибе добавил, что во время магнитных бурь у некоторых людей «несущественно повышается вероятность сердечных эксцессов, но она теряется на фоне различных стрессов, с которыми человек сталкивается в своей жизни».

Завотделением сосудистой хирургии Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Анастасия Акулова также придерживается мнения, что «влияние магнитных бурь на состояние здоровья человека научно не доказано». Однако, согласно результатам опросов, которые она приводит, примерно 50–70% населения планеты реагируют на эти природные явления.

Акулова подчеркнула, что во время магнитной бури изменяются некоторые свойства крови, повышается ее вязкость, ухудшается газообмен.

«Когда на Солнце происходит вспышка, растет число случаев инфаркта миокарда, учащаются случаи тромбоза вен нижних конечностей, риск развития инсульта увеличивается до 47%», — добавила Акулова.



Терапевт Виктория Краснова в разговоре с NEWS.ru отметила, что в дни сильных магнитных бурь многие ее пациенты «фиксируют самые разные симптомы». «Чаще всего люди жалуются на повышение или резкое снижение артериального давления, а также на упадок сил. Также именно в этот период обостряются различные хронические заболевания».

Как пережить магнитные бури

Краснова посоветовала гражданам соблюдать простые рекомендации, чтобы сохранить хорошее самочувствие:

«Эти изменения отражаются не на всех, в первую очередь страдают метеозависимые люди. В дни, когда происходят магнитные бури, рекомендуется больше отдыхать, проводить свободное время на свежем воздухе, меньше переживать из-за различных мелочей. Кроме того, физическая нагрузка должна быть умеренной, а питание — сбалансированным. Лучше отказаться от жирной пищи и употребления алкогольных напитков», — пояснила Краснова.



Кому стоит быть осторожным во время магнитных бурь

Магнитные бури могут оказывать заметное влияние на самочувствие человека и состояние его здоровья, высказали мнение ученые из Тихоокеанского государственного университета. По их словам, это связано с тем, что во время колебания магнитного поля заметно тормозится капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей. Особенно магнитные бури опасны для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией, отметили ученые.

«Примерно 70% инсультов, гипертонических кризисов и инфарктов происходит именно в период солнечных бурь. Магнитные бури зачастую сопровождаются учащенным сердцебиением, бессонницей, мигренями, головными болями, перепадами давления, пониженным жизненным тонусом, ухудшением общего самочувствия», — отмечается в исследовании.



По словам ученых, тем, кто страдает стенокардией, артериальной гипертензией и подобными заболеваниями, стоит следить за прогнозами метеослужб о возможных геомагнитных бурях. Кроме того, этим людям следует принимать назначенные врачами препараты от давления или от высокого холестерина и носить с собой аптечку.

Что нельзя употреблять в пищу во время магнитных бурь

Терапевт Павел Смирнов советует метеозависимым людям придерживаться определенных правил во время магнитных бурь, чтобы минимизировать их влияние на здоровье.

«В такие периоды следует больше гулять на свежем воздухе, нужно уделить внимание физическим нагрузкам. Однако к занятиям физкультурой следует подходить без фанатизма, чтобы не перегружать себя», — пояснил Смирнов NEWS.ru.



Также он посоветовал принимать теплую ванну в вечернее время, поскольку она хорошо расслабляет организм. Сон становится спокойнее и крепче. Кроме того, Смирнов рекомендует внимательно отнестись к питанию.

«Уже давно доказано: когда желудочно-кишечный тракт хорошо работает, человек чувствует себя значительно лучше. В дни геомагнитных возмущений стоит употреблять больше свежих овощей и фруктов, нужно отказаться от алкогольных и газированных напитков», — подчеркнул Смирнов.



Как часто происходят магнитные бури и сколько длятся

По словам Бутова, самая интенсивная часть магнитной бури, как правило, длится от 2 до 12 часов. В течение этого периода напряженность магнитного поля Земли заметно повышается. Такие возмущения могут продолжаться в течение суток.

Физик уточнил, что возникновение магнитных бурь связано с 11-летним циклом солнечной активности. У подобных возмущений зачастую отмечается 27-суточная повторяемость, так как это связано с периодом вращения Солнца, заключил физик в разговоре с NEWS.ru.