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The Mirror назвал элемент гардероба, ношение которого провоцирует рак

Некачественные солнцезащитные очки могут спровоцировать рак век и ухудшение зрения, так как практически не защищают от ультрафиолетового излучения. Такое заявление сделали журналисты британского издания The Mirror.

Раскрыт элемент гардероба, ношение которого провоцирует рак
© globallookpress.com
«Поскольку некачественные солнцезащитные очки практически не защищают от вредных ультрафиолетовых лучей солнца, ваши глаза будут подвергаться опасному воздействию ультрафиолетового излучения. Длительное воздействие УФ-излучения связано с развитием катаракты, дегенерации желтого пятна и рака век», — говорится в сообщении.

В материале уточняется, что по данным врачей, рак век, включая базальноклеточную карциному и плоскоклеточную карциному, связан с воздействием ультрафиолета.

На ранних стадиях рак глаз протекает без каких-либо симптомов, передает информацию от онколога Антона Иванова телеканал 360. В дальнейшем заболевание может проявиться изменением цвета радужки, расширением зрачка, образованием сгустков крови в передней части глаза, отслоением сетчатки и быстрой утомляемостью глаз.