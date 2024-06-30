Раскрыт элемент гардероба, ношение которого провоцирует рак

Некачественные солнцезащитные очки могут спровоцировать рак век и ухудшение зрения, так как практически не защищают от ультрафиолетового излучения. Такое заявление сделали журналисты британского издания The Mirror.

«Поскольку некачественные солнцезащитные очки практически не защищают от вредных ультрафиолетовых лучей солнца, ваши глаза будут подвергаться опасному воздействию ультрафиолетового излучения. Длительное воздействие УФ-излучения связано с развитием катаракты, дегенерации желтого пятна и рака век», — говорится в сообщении.



В материале уточняется, что по данным врачей, рак век, включая базальноклеточную карциному и плоскоклеточную карциному, связан с воздействием ультрафиолета.

На ранних стадиях рак глаз протекает без каких-либо симптомов, передает информацию от онколога Антона Иванова телеканал 360. В дальнейшем заболевание может проявиться изменением цвета радужки, расширением зрачка, образованием сгустков крови в передней части глаза, отслоением сетчатки и быстрой утомляемостью глаз.