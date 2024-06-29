Врач рассказала, когда женщинам нужен половой покой

При кистах яичника важно соблюдать половой покой, иначе возможны боль и разрывы кист. Об этом «Газете.Ru» рассказала гинеколог клиники DocMed ЭКО Алина Степанова.

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«Кисты яичников могут вызывать боль и дискомфорт при половой активности, особенно если они большие или склонны к разрыву. Иногда может быть рекомендовано воздержание до тех пор, пока киста или ее разрыв не будут вылечены. Полипы и опухоли шейки матки могут вызвать не только боль, но и кровотечения во время половой активности», — объяснила врач.



Также половой покой необходим при воспалительных заболеваниях органов малого таза или их опущении (пролапсе). Половая активность может усугубить эти состояния и вызвать сильную боль.

«Женщины, у которых диагностированы молочница или инфекции, передающиеся половым путем, должны воздерживаться до полного излечения у всех партнеров. Это необходимо для предотвращения передачи инфекции и избежания осложнений», — рассказала Степанова.



После травм промежности и половых органов, операций на матке или яичниках воздержание необходимо до полного заживления тканей. Несколько недель после родов и некоторым беременным также противопоказана половая активность. Срок воздержания определяется врачом в зависимости от типа и объема операции или травмы.