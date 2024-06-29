Деменцию многие стали считать естественным спутником старости, но это большое заблуждение. С возрастом действительно может ухудшаться память, но деменция — это распад личности, который может начаться в любом возрасте. Важно не пропустить начало заболевания.

Врач Ольга Семенова рассказала, что в начале деменции человек начинает путать даты, маршруты транспорта. При этом он кладет вещи не на свои места и не хочет изучать что-то новое. Человек с деменцией может забыть выключить свет или газ.

Когда всех этих симптомов нет, деменцию можно заподозрить по фразе «Вот эта штука... ну как ее?». Заболевание начинается с сильного ухудшения памяти. Люди начинают забывать имена близких и названия хорошо знакомых предметов, говорится на официальном сайте клиники академика Ройтберга.

Ранее врач-невролог Рустем Гайфутдинов рассказала, что ведущие малоподвижный образ жизни люди имеют метаболический синдром, с возрастом у них появляется предрасположенность к деменции, диабету, склонность к атеросклерозу и лишнему весу. По его словам, у ленивых людей также повышается артериальное давление и возникает депрессия.