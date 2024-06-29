Врач рассказала, кому нельзя есть любые грибы

Грибы противопоказаны людям с язвенной болезнью желудка, почечной и печеночной недостаточностью и другими болезнями ЖКТ. Об этом 45.ru рассказала главный врач ИНВИТРО-Урал Надежда Подкорытова.

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«Грибы нельзя есть при обострениях заболеваний ЖКТ и склонности к расстройствам стула. Отказаться от этого продукта также нужно аллергикам», — рассказала врач.



Отказаться от грибов, в том числе и съедобных, нужно людям с колитом, гастритом, дуоденитом, панкреатитом, язвой, почечной или печеночной недостаточностью.

Полезны грибы здоровым людям из-за содержания в них витаминов и белка. Людям с диабетом этот продукт поможет контролировать уровень сахара. Злоупотреблять грибами не стоит: рекомендуемая порция — 100-200 граммов в сутки.

До этого врач Хакимова рассказала «Газете.Ru» о радужной диете для снижения риска рака, диабета и других заболеваний. В каждый прием пищи нужно добавить один фрукт или овощ, а в течение недели постараться съесть плоды всех цветов радуги. Это поможет получить максимум полезных веществ из растений.