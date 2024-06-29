Стало известно, от чего умирали омичи в 2023 году

В Омской области за 2023 год зарегистрировали 23 987 умерших, говорится в отчете Росстата. Уровень смертности в регионе снижается вместе с оттоком населения. В 2022 году скончались 25 909 омичей, в 2021-м - 33 820.

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Как и в предыдущие годы, самой распространенной причиной смерти стали болезни системы кровообращения. От них умерли 10 480 жителей региона — это почти половина от общего количества.

От ишемической болезни сердца скончались 5 474 омича.

По-прежнему высокий уровень смертей от рака. Новообразования, включая злокачественные, привели к летальному исходу 3 699 омичей.

Цереброваскулярные болезни (это группа заболеваний головного мозга с патологическими изменениями церебральных сосудов с нарушением мозгового кровообращения) стали причиной смерти в 3 693 случаях.

Омичи также умирали от болезней органов дыхания (1 450 человека), органов пищеварения (1 113), инфекционных и паразитарных болезней (400).

Из-за внешних причин умерли 2 225 омичей. Свели счеты с жизнью 203 омича, 193 человека погибли от отравления алкоголем. Жертвами автомобильных аварий стали 186 человек. За прошлой год, по данным статистиков, произошло 73 убийства.

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