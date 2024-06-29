Ананас богат ферментами, витаминами и антиоксидантами. Однако есть этот тропический фрукт можно не всем, отмечают специалисты Роспотребнадзора.

Несмотря на свой богатый питательный состав, ананас имеет ряд противопоказаний. Так, отказаться от употребления продукта следует отказаться кормящим женщинам.

Детям до 6 лет нужно давать ананас в ограниченном количестве, иначе можно спровоцировать раздражение слизистой кишечника.

Кроме того, не рекомендуется употреблять тропический фрукт людям, которые страдают пониженной кислотностью или язвенной болезнью желудка, повышенной свёртываемостью крови, пониженным давлением, а также тем, кто ранее испытывал аллергическую реакцию и индивидуальную непереносимость.

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