Онкологи спасли водителя грузовика, у которого на трассе отнялась рука

Донские врачи оказали помощь 50 пациентам из новых регионов, у которых были опухоли позвоночника, головного и спинного мозга. Об этом сообщили в НМИЦ онкологии Минздрава России.

«За полтора года в отделении нейроонкологии НМИЦ онкологии Минздрава России лечение прошли более 50 пациентов из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Для лечения опухолей центральной нервной системы нейрохирурги применяют современные методики и высокотехнологичное оборудование, позволяющие с максимальной точностью выполнить микрохирургические вмешательства, не повредив функционально значимые зоны головного и спинного мозга», – рассказал генеральный директор НМИЦ онкологии Минздрава России, д. м. н., профессор, академик РАН Олег Кит.



На сегодняшний день в медицинском учреждении квалифицированную помощь получают четыре пациента из новых регионов.

Жителю ЛНР удалили опухоль головного мозга больших размеров, пожилой женщине из ЛНР, которая жаловалась на сильную боль в ноге, удалили доброкачественную опухоль шейного отдела позвоночника.

Пациентке из Запорожской области диагностировали злокачественное новообразование. При этом раньше женщина проходила лечение по поводу доброкачественной опухоли. После операции ей предстоит пройти лучевую и лекарственную терапию.

Помогли врачи и водителю грузовика из Запорожской области. У мужчины отнялась рука прямо на трассе. МРТ-исследование показало наличие опухоли головного мозга. После удаления пациент чувствует себя хорошо и проходит дальнейшее лечение.

О том, как лечат опухоли головного мозга в донском онкоцентре, мы рассказывали здесь.