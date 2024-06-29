Мнение эксперта: когда потливость становится тревожным сигналом

Задумывались ли вы, почему иногда потеете без причины? Эксперт по неврологии Наталья Шиндряева поможет разобраться в причинах гипергидроза и подскажет, когда это может быть признаком серьезного заболевания.

Чрезмерная потливость, или гипергидроз, может быть не только неудобным состоянием, но и сигнализировать о различных проблемах со здоровьем. Каковы основные причины этого состояния, и когда оно может быть опасным? Inc-News узнал ответы на самые волнующие вопросы у Натальи Шиндряевой — доктора медицинских наук, практикующего врача-невролога, профессора кафедры неврологии ИПО Сеченовского Университета.

Потоотделение — это важная функция организма, позволяющая избавляться от лишних веществ и поддерживать правильную температуру тела. Тем не менее, чрезмерная потливость, также называемая гипергидрозом, может указывать на различные проблемы со здоровьем.

"Потоотделение — естественная функция человеческого организма, которая помогает выводить ненужные вещества, а также поддерживает температуру тела в норме. По этой причине при высокой температуре и физических тренировках происходит усиленное выделение пота — гипергидроз. Потливость при стрессе также считается нормой. Однако если потоотделение не связано с физической активностью, стрессом или жарой, пот указывает на развитие болезней. Например, на сахарный диабет, на проблемы со щитовидной железой, на сердечно сосудистые или онкологические заболевания.," - объясняет Наталья Шиндряева.



Основные причины гипергидроза

Первичный гипергидроз. Первичный гипергидроз не сопровождается какими-либо заболеваниями и является естественным процессом организма.

" Чаще всего является наследственным. Отличительная особенность — отсутствие ночной потливости," — уточняет врач.



Симптомы первичного гипергидроза можно снизить с помощью косметических процедур, специальных препаратов и антиперспирантов.

Вторичный гипергидроз. Вторичный гипергидроз связан с развитием различных заболеваний.

"Высокая потливость связана с развитием болезни. Чтобы избавиться от пота, нужно вылечить заболевания, которое провоцирует гипергидроз. Дезодоранты и другие косметические средства не помогут," — отмечает Наталья Шиндряева.



Локальный и генерализованный гипергидроз. Гипергидроз также делится на локальный и генерализованный в зависимости от числа задействованных желез.

"При локальном гипергидрозе у человека повышенное потоотделение отмечается на ладонях, ступнях, подмышках, лице, паховых складках и шее. Является врожденной особенностью, но может сопровождать и различными патологиями. При генерализованном гипергидрозе потеет все тело. Симптом указывает на развитие болезни. Необходимо обратиться к врачу и пройти полное обследование," — поясняет Наталья Шиндряева.



Причины активного потоотделения

Возрастные изменения. При возрастных изменениях гормональная система организма работает особенно активно, что и приводит к усиленному потоотделению.

"Повышенная потливость бывает в подростковом, предклимактерическом и климактерическом периодах, потому что происходит гормональная перестройка. Лишний вес. Избыточный вес создает дополнительную нагрузку на организм, что увеличивает интенсивность потоотделения. "Люди с избытком веса сильно потеют, так как любое движение является тяжелой физической нагрузкой. Похудение — единственный способ, который поможет избавиться от гипергидроза.," — говорит врач.



Гипертиреоз. Повышенная функция щитовидной железы вызывает гиперфункцию всех желез.

"Гипертиреоз — повышенная функция щитовидной железы. У людей с таких симптомом организм работает на «повышенных оборотах» из-за гиперфункции всех желез, в том числе потовых," — поясняет Наталья Шиндряева.



Сахарный диабет. При сахарном диабете организм испытывает сложности с поддержанием стабильного уровня глюкозы, что влияет и на потоотделение.

"При сахарном диабете потливость связана с колебаниями уровня глюкозы.," — говорит Наталья Шиндряева.



Гиперфункция надпочечников. Этот синдром приводит к гиперфункции надпочечников, что усиливает потливость, особенно ночью.

"Синдром Иценко-Кушинга вызывает усиление потоотделения в ночное время," — комментирует Наталья Шиндряева.



Онкологические заболевания. Потливость может быть первым симптомом рака, лейкоза или лимфом (рака лимфатической системы).

"У онкобольных, кроме гипергидроза, наблюдаются повышение температуры, уменьшение веса, ухудшение общего состояния, слабость, снижение работоспособности, увеличение лимфоузлов," — предупреждает Наталья Шиндряева.



Инфекционные заболевания. На фоне интоксикации инфекционные заболевания, такие как туберкулез, могут проявляться повышенной потливостью.

"Повышенная потливость является клиническим проявлением туберкулеза. В этом случае необходимо МСКТ лёгких, диаметр тест, ОАК," — рекомендует практикующий врач-невролог.



Чрезмерное потоотделение может быть как нормальной реакцией организма на физическую активность и стресс, так и признаком серьезных заболеваний. При подозрении на патологический гипергидроз важно обратиться к врачу и пройти обследование. Как отмечает Наталья Шиндряева:

"В организме за процесс потоотделения отвечает центр, расположенный в продолговатом мозгу. Он передает команды через нервную систему потовым железам. Система регуляции выработки пота работает автономно, поэтому прекратить потеть по своему желанию невозможно."



Регулярное наблюдение за своим состоянием и своевременное обращение к специалисту помогут избежать серьезных проблем со здоровьем.