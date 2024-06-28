Гинеколог рассказал о последствиях сокращения срока для аборта

Инициатива о сокращении срока для аборта по желанию до девяти недель будет опасной для женщин, рассказала «360» врач — гинеколог-сексолог Тамара Мальцева. По ее словам, многие женщины узнают о своем положении позже этого срока.

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"Очень часто женщина узнает о своей беременности в восемь, девять, десять недель. И у нее просто может не быть возможности принять это решение. Нет логики, по которой необходимо сокращать эти сроки", — объяснила врач.



Гинеколог отметила, что женщины могут обойтись медикаментозными средствами до девяти недель, однако запрет аборта после этого срока приведет к тому, что они станут использовать более опасные средства. Если срок сократят, женщины могут просто не успеть принять нужное решение.

Этой инициативой хотят решить демографические проблемы, а к женскому здоровью это почти никак не относится, добавила Мальцева.

"Если это запретят официально, то это будет, наоборот, более опасно для женщин", — подытожила гинеколог.



Ранее профильный комитет Госдумы порекомендовал Минздраву проработать вопрос сокращения срока для аборта по желанию женщины с 12 до 9 недель. Министерству также предложили подготовить изменения в законодательство, согласно которым социальным показанием для аборта станет наступившая в результате изнасилования беременность.