Хирург рассказал, как компрессионные чулки защитят от тромбоза

Многочасовое положение сидя приводит к венозному застою. Трикотаж сможет защитить от заболеваний вен, в частности от развития тромбоза и варикоза.

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Также для профилактики гиподинамии следует проводить разминку каждые 20 минут.

Такими рекомендациями в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился завотделением хирургии позвоночника главного госпиталя Бурденко Рамис Асланов.

«Мышцы качают стенки вен, поэтому, как только мы застаиваемся — находимся в длительном положении сидя, либо стоим неподвижно, либо лежим длительное время — в венах происходит застой крови. Нужно хотя бы встать через 20 минут, просто походить, поработать мышцами, чтобы кровь пошла более активно, обмен веществ улучшился, и тем самым вы будете проводить профилактику гиподинамии. Я советую, если у вас длительное положение сидя, носить для профилактики компрессионный трикотаж — чулки или гольфы и проводить периодическую разминку. Может быть тромбоз, либо прогрессирование заболеваний, связанных с сосудами вен. Варикоз может усугубиться. Здоровому человеку достаточно просто заниматься физкультурой. Трикотаж — только если он часто летает».



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