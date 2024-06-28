Гастроэнтеролог предупредил о негативных последствиях низкоуглеводной диеты

Гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, что экстремальная низкоуглеводная диета, которая становится популярной в России, может иметь серьезные негативные последствия для организма.

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При таком режиме питания из рациона исключаются мучные изделия вроде хлеба и макарон, а употребляется в основном мясо, а также овощи и немного орехов. По сути, это является еще более жестким вариантом кето-диеты.

Она отмечает, что длительное сидение на этой диете может привести к запорам, а также пищевой депрессии и срывам. Чаще всего срывы происходят у женщин, которые решают съесть сладкое, которое диета также запрещает.

Диетолог рассказала, как следует правильно питаться диабетикам.

Гастроэнтеролог напомнила, что каши на молоке нельзя употреблять людям с ожирением.