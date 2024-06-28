Врач рассказал о симптомах отравления продуктами питания

Пищевое отравление проявляется через несколько часов после употребления продуктов питания. Подробности об этом рассказал врач-инфекционист, доктор медицинских наук Владимир Неронов.

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«Отравление продуктами питания чаще всего проявляется через несколько часов после употребления и характеризуется симптомами, такими как боли в животе, рвота, понос», – отметил врач.



По словам Неронова, для профилактики отравлений нужно соблюдать правила гигиены при приготовлении пищи и избегать употребления сырых продуктов. Если отравления все-таки избежать не удалось, то следует немедленно вызвать скорую и начать оказывать первую помощь. Если у вас возникли симптомы отравления, необходимо обратиться за медицинской помощью, передает РИАМО.

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