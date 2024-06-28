Почему не получается бросить курить

Для отказа от курения нужна не сила воли, а понимание природы зависимости. Об этом «Известиям» рассказал нарколог, заместитель главного врача по медицинской части «Клиники Маршака» Дмитрий Мовчан.

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«Причина, по которой курильщикам не удается побороть привычку, — отсутствие четкой и сильной мотивации. Многие хотят бросить курить, но не понимают, зачем им это нужно. Простого желания самого по себе недостаточно», — объяснил врач.



Нарколог рекомендовал детально представить преимущества, к которым приведет отказ от курения: здоровье, экономия, свобода действий, пример для детей. Также важна негативная мотивация: можно посчитать потраченные на сигареты деньги и время, вспомнить связанные с ними ситуации стыда и дискомфорта, осознать причиненный организму вред.

На физиологическом уровне «ломка» связана со снижением выработки вещества дофамина, объяснил врач. Чтобы восстановить его уровень, человеку нужна примерно неделя. Обычно этот период сопровождается раздражительностью, тревогой, головными болями. Но психологическая зависимость сильнее физиологической.

«Сигарета не снимает стресс, а лишь облегчает симптомы ломки, которые сама же и вызывает. Если желание будет очень сильным, сделайте перерыв, смените обстановку и глубоко подышите», — объяснил специалист.



Врач отметил, что отказаться от курения можно только решительным рывком. Но начать можно с отказа от сигарет на день. При нестерпимом желании закурить нельзя поддаваться ему: лучше сделать несколько глубоких медленных вдохов-выдохов, есть орехи или семечки, купить жевательную резинку.