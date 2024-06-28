Специалисты назвали главную причину развития сосудистой деменции

Высокое артериальное давление — главная причина развития не только сердечно-сосудистых заболеваний, но и сосудистой деменции. К таким выводам пришли специалисты из агентства Blood Pressure UK, пишет издание The Sun.

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Исследователи заявили, что гипертония создает дополнительную нагрузку на артерии и сердце, что может привести к инсультам и сердечным приступам. Они, в свою очередь, значительно увеличивают риск потери памяти и развития деменции.

Другими провокаторами проблем с ментальным здоровьем, по словам ученых, оказались ожирение, сахарный диабет, курение и даже низкий уровень образования. Специалисты обратили внимание, что образованных людей становится все больше, также многие стремятся отказаться от вредных привычек, поэтому эти факторы становятся все менее распространенными рисками, а ожирение, напротив, все чаще провоцирует сердечно-сосудистые катастрофы.

«Таким образом, здоровое сбалансированное питание и поддержание физической активности могут помочь людям снизить риск развития деменции. Но только каждый третий человек знает, что может снизить риск слабоумия. К тому же существует множество факторов, таких как доход и этническая принадлежность, которые влияют на способность сделать это», — говорится в публикации.



Ранее мужчина с геном болезни Альцгеймера назвал способы снизить риск развития деменции. Он посоветовал заниматься спортом и правильно питаться.