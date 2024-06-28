Кардиолог развеял миф о взаимосвязи давления и инфаркта

Внезапные скачки давления – повод для беспокойства многих пациентов, поскольку принято считать, что они могут спровоцировать инфаркт или инсульт. По словам кардиолога Анны Кореневич, гипертонический криз не так опасен, как кажется на первый взгляд.

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Дело в том, что осложнения в виде инфаркта и инсульта вызывает не скачок давления, а гипертоническая болезнь, рассказала врач.

Такое состояние вызывает хронический спазм сосудов, поэтому давление может быть стабильно высоким месяцами и годами.

Именно гипертоническая болезнь причина инфарктов, инсультов и внезапной смерти, успокоила Кореневич. Что касается скачков давления, даже у здоровых людей они наблюдаются в течение дня несколько раз и могут быть вызваны эмоциональным напряжением или физической нагрузкой. При этом нередко повышения артериального давления.

Справиться с таким состоянием можно, если расслабиться или заняться чем-то.

Беспокоиться стоит, если во время гипертонического криза наблюдаются жар, потливость, озноб, боли в груди и страх смерти, считает Кореневич. В таких случаях лучше перестраховаться и обратиться за помощью к врачам.

В случае, если наблюдается резкое понижение давления, особенно в жару, облегчить состояние поможет повышенное употребление жидкости.

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