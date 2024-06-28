Кардиолог развеял миф о взаимосвязи давления и инфаркта

Кардиолог развеяла опасения, что внезапные скачки давления могут вызвать инфаркт
Внезапные скачки давления – повод для беспокойства многих пациентов, поскольку принято считать, что они могут спровоцировать инфаркт или инсульт. По словам кардиолога Анны Кореневич, гипертонический криз не так опасен, как кажется на первый взгляд.
Дело в том, что осложнения в виде инфаркта и инсульта вызывает не скачок давления, а гипертоническая болезнь, рассказала врач.
Такое состояние вызывает хронический спазм сосудов, поэтому давление может быть стабильно высоким месяцами и годами.
Именно гипертоническая болезнь причина инфарктов, инсультов и внезапной смерти, успокоила Кореневич. Что касается скачков давления, даже у здоровых людей они наблюдаются в течение дня несколько раз и могут быть вызваны эмоциональным напряжением или физической нагрузкой. При этом нередко повышения артериального давления.
Справиться с таким состоянием можно, если расслабиться или заняться чем-то.
Беспокоиться стоит, если во время гипертонического криза наблюдаются жар, потливость, озноб, боли в груди и страх смерти, считает Кореневич. В таких случаях лучше перестраховаться и обратиться за помощью к врачам.
В случае, если наблюдается резкое понижение давления, особенно в жару, облегчить состояние поможет повышенное употребление жидкости.
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