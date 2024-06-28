Самарские хирурги провели уникальную операцию на позвоночнике

Впервые в России провели операцию, которая стала революционным шагом в лечении заболеваний позвоночника.

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Самарские хирурги больницы имени Пирогова, благодаря современной технологии, всего через один прокол установили импланты.

"Я никогда и не сомневался, что отечественная медицина у нас очень хорошая. А теперь я очень рад, что есть такие специалисты, которые помогают нам чувствовать радость в движении", - рассказывает пациент Александр Макаров.



В чем заключается новшество процедуры и как себя чувствует сейчас пациент, смотрите в сюжете телеканала "Губерния" (12+).