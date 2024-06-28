Как определить солнечный удар и чем себе помочь: советы врача

В конце июня и начале июля в Москву вернется жара. Синоптики предупредили жителей столицы, что температура воздуха прогреется до +32 градусов. В такую погоду увеличивается число людей, обращающихся за медицинской помощью из-за солнечных ударов. Портал «Страсти» выяснил, как его определить и чем помочь себе.

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Невролог Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Кружалов отметил, что солнечный удар — одна из разновидностей теплового удара. Тепловой удар (перегрев организма) — состояние, возникающий в результате воздействия высоких температур в течение длительного времени, приводящее к неспособности тела поддерживать нормальную температуру что может привести к серьезным витальным нарушениям.

Основными причинами являются: интенсивное воздействие высоких температур окружающей среды и нарушение механизмов терморегуляции.

«Данному состоянию больше всех подвержены люди пожилого возраста; люди, страдающие от хронических заболеваний и дети, особенно до года. Основными предрасполагающими факторами являются: высокая влажность окружающей среды, переутомление, стресс, нервное напряжение, высокая двигательная активность, нарушение питьевого режима (недостаток воды в жаркое время). Также оказывают влияние: избыточный вес тела, ожирение; сердечно-сосудистые, эндокринные и неврологические заболевания; прием некоторых лекарственных средств; состояние алкогольного опьянения; курение», — Роспотребнадзора.



Симптомы, возникающие при солнечном ударе, могут быть следующие:

При легкой степени: острое (быстрое) развитие — общая слабость, головная боль, тошнота, учащенный пульс и дыхание, расширение зрачков;

При средней тяжести: сильная головная боль, тошнота, рвота, спутанность сознания и заторможенность, обморок, неустойчивость, шаткость при ходьбе, головокружение, носовые кровотечения, высокие частота пульса и дыхания, нарушение терморегуляции подъем температуры тела до 39−40 градусов С;

Тяжелая степень, ситуация критическая, высокий риск летального исхода, острое начало, нарушение сознания вплоть до комы, галлюцинации, бред, судороги, шок.

Помощь при солнечном ударе

Врач Кружалов советует при солнечном ударе первым делом переместиться в тень, желательно в прохладное помещение с нормальным уровнем влажности, снять лишнюю одежду, принять горизонтальное положение с приподнятым головным концом, выпить большое количество прохладной воды с добавлением сахара и соли, смочить лицо холодной водой, можно принять ванну с прохладной водой (18 — 20°С) или обернуть тело мокрой простыней, опрыскивать (обливать) холодной водой, приложить холодный компресс (бутылку с холодной водой, кусочки льда) к голове (лоб и затылок). Вне зависимости от тяжести состояния обязательно обратиться за медицинской помощью, при средней и тяжелой форме обязательна госпитализация и лечение в стационаре.