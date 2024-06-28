Врач развеял мифы о сколиозе и рассказал, как с ним справиться

Искривление или, говоря медицинским языком, трехмерная деформация позвоночника - сколиоз - встречается не так уж и редко, у 3-4% детей и подростков. Но мало кто из родителей знает, почему возникает заболевание и почему расхожее мнение "не сутулься - будет сколиоз", - не более чем миф. Накануне Всемирного дня борьбы со сколиозом травматолог-ортопед Российской детской клинической больницы - филиала РНИМУ имени Н.И. Пирогова Андрей Пантелеев рассказал, из-за чего развивается недуг и какие методы его лечения существуют.

© unsplash

Если часто сутулиться, возникнет сколиоз?

Частое заблуждение, что сколиоз развивается из-за неправильного положения детей за партой, большого количества времени, проведенного за гаджетами. На самом деле это далеко от правды: диспластический сколиоз развивается на фоне наследственных нарушений соединительной ткани и, к сожалению, за счет корректировки образа жизни повлиять на развитие этой деформации невозможно.

Болит ли спина при сколиозе?

Сколиоз связан с нарушением мышечного баланса, поэтому даже на ранних стадиях развития заболевание доставляет дискомфорт. Со временем неприятные ощущения усиливаются, нарастает болевой синдром. Наиболее выраженные деформации начинают влиять на функции внутренних органов.

На какие признаки сколиоза обратить внимание?

Необходимо время от времени проверять спину ребёнка.

Тревожные сигналы:

Асимметрия лопаток;

Асимметрия мышц (начинает формироваться мышечный валик с одной стороны);

Перекос плечевого пояса;

Перекос таза.

Если у родителей появляются подозрения на любые изменения в позвоночнике - это повод обратиться к травматологу-ортопеду или вертебрологу.

Как проводится диагностика?

Стандартный метод - это рентгенография позвоночника. Ее выполняют для оценки общего баланса позвоночника, определения локализации и характера деформации, а потом составляют план лечения.

В более сложных ситуациях доктор назначит компьютерную или магнитно-резонансную томографию, чтобы детально оценить анатомию позвоночника в области деформации. Эти методы, помимо общей оценки, позволяют спланировать тактику хирургического лечения

Как лечат сколиоз?

Наименее выраженные сколиозы I степени, как правило, не нуждаются в лечении, дети их "перерастают" и забывают о проблеме по окончании костного роста.

При более выраженных деформациях II-III степени врач назначает корсетное лечение: чтобы остановить или замедлить развитие заболевания. В ряде случаев так удается добиться относительной коррекции.

Если форма сколиоза не требует хирургического вмешательства, корсетное лечение комбинируют с реабилитационными методиками - различными вариантами асимметричной гимнастики. Часто благодаря комплексному подходу пациентам удается добиться хороших результатов, и к моменту завершения костного роста деформация не превышает III степени, которая не требует хирургического лечения.

Когда нужна операция?

В первую очередь это степень деформации. В соответствии с мировыми стандартами хирургическое лечение не показано при искривлениях менее 40-45°. Исключением являются ситуации, когда заболевание и связанный с ним косметический дефект оказывает сильное влияние на психологическое состояние пациента.

Что из себя представляет хирургическое лечение сколиоза?

Сейчас золотой стандарт в хирургическом лечении сколиоза - дорсальная коррекция и стабилизация позвоночника с помощью титановой металлоконструкции. Во время операции хирурги устанавливают в позвонки на протяжении участка деформации транспедикулярные винты, которые соединяют между собой стержнями. Затем врачи выравнивают ось позвоночника специальными корригирующими маневрами и выполняют окончательную жесткую фиксацию с обеспечением дополнительного костного сращения позвонков в области деформации.

Операция выполняется один раз, и пациент не нуждается в дальнейшем лечении. С течением лет металлоконструкция обрастает дополнительной костной тканью, что увеличивает ее прочность.