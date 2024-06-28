Врач рассказал, как не отравиться арбузами и дынями

На поверхности арбузов и дынь могут быть опасные вирусы и бактерии. Поэтому важно мыть все фрукты, даже с несъедобной кожурой. Об этом «Известиям» рассказала врач-гастроэнтеролог Татьяна Почеховская.

Фрукты проходят множество рук, прежде чем их купят. Поэтому на их поверхности могут быть опасные бактерии и вирусы. Например, норовирус — основная причина вспышек заболеваний из-за загрязненных продуктов питания. Важно мыть любые фрукты, а также избегать помятой кожуры и порезов на ее поверхности.

Мыть фрукты нужно непосредственно перед употреблением, чистыми руками и под холодной проточной водой в течение одной-двух минут. Твердую кожуру можно почистить щеткой или аккуратно потереть продукт рукой. Затем следует тщательно высушить продукты чистым кухонным полотенцем или бумажным полотенцем.

До этого врач рекомендовал исключить из летнего рациона все продукты, которые не прошли термическую обработку. Особенно опасны суши и роллы. При отравлении важно обратиться к врачу, не заниматься самолечением и пить больше воды.