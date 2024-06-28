Во сколько обойдутся россиянам собственные зубы: объясняет специалист

Юлия Соболева, кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга университета «Синергия», в эксклюзивной беседе с корреспондентом RuNews24.ru поделилась своим видением того, почему цены на услуги стоматологов растут с такой скоростью.

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«Повышение спроса на стоматологические услуги ведет к увеличению цен. Это может быть также связано с ростом стоимости импортных материалов и оборудования, которые используются в стоматологии. Однако сейчас рынок переориентируется на азиатских поставщиков и развивается импортозамещение. В таких условиях зависимость цен на стоматологические услуги от внешних факторов будет меньше, чем от конкуренции на рынке и спроса. В большей степени в дальнейшем цены будут расти на так называемые «сложные» услуги, которые требуют дорогостоящего оборудования и материалов», — высказала мнение спикер.



Кроме того, Андрей Яременко отметил, что улучшается качество медицинских услуг в области стоматологии, и растёт число пациентов в государственных клиниках. Он подчеркнул, что сейчас нет такого разделения, как раньше, когда всё государственное считалось плохим, а частная клиника — хорошим.

Президент ассоциации подчеркнул, что наблюдаются обратные тенденции: медицинская помощь в государственных клиниках становится более технологичной по сравнению с частными.

Добавим, что согласно открытым источникам, уже в 2023 году цена на удаление зубов мудрости выросла с 6000 рублей до 8000–10000 рублей. Что касается использование импортных материалов, то согласно сообщениям СМИ, после введения санкций зарубежные производители ушли с российского рынка, а отечественные компании начали развивать производство материалов для стоматологии.