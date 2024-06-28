ВОЗ назвала четыре «убийцы», которые отнимают треть жизней на планете

Речь идет об ультраобработанных пищевых изделиях, алкоголе, табаке и ископаемом топливе.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сделала громкое заявление о том, что четыре широко распространенных продукта ежегодно становятся причиной гибели 19 миллионов человек по всему миру. Согласно данным Европейского бюро ВОЗ, эти четыре фактора несут ответственность за 34% всех смертей на планете. То есть треть человеческих жизней уносится из-за массового потребления этих вредных субстанций.

Ультраобработанные продукты питания, пожалуй, представляют наибольшую опасность для здоровья. К ним относятся сладкие газированные напитки, различные виды фастфуда, сухие завтраки, мороженое, шоколад, чипсы и другие готовые к употреблению изделия с большим количеством промышленных добавок. Примечательно, что люди включают эти продукты в свой ежедневный рацион, даже не осознавая серьезного вреда, который они наносят.

Кроме того, ВОЗ выделяет ископаемое топливо как еще один смертельно опасный фактор. Сюда входят природный газ, уголь, нефть и прочие горючие минералы. Согласно статистике, ежегодно в одной только Европе 2,7 млн человек умирают, и причину их смертей связывают с использованием ископаемого топлива.

Не менее тревожны и другие тенденции, на которые указывают эксперты. Так, исследование Венского медицинского университета показало, что риск рака желудка может повышаться до 40% у людей, злоупотребляющих соленой пищей. Также специалисты обращают внимание на опасность бесконтрольного употребления заменителей сахара, которое часто приводит к перееданию и прогрессированию ожирения.

В целом ВОЗ призывает население сократить потребление табака, алкоголя, ультраобработанных продуктов питания и ископаемого топлива. Только такие меры позволят уменьшить огромный урон, который эти факторы наносят здоровью человечества. По мнению экспертов, снижение смертности от "четырех всадников апокалипсиса" должно стать приоритетной задачей для всех стран мира.