Терапевт развеял популярный миф об активированном угле

Считается, что активированный уголь способствует снижению «плохого» холестерина в крови, однако, как рассказал «Газете.Ru» врач-терапевт клиники персональной медицины La Salute Михаил Братусь, – это миф.

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«Активированный уголь не «чистит» сосуды от холестерина. Это миф, не имеющий ничего общего ни с медициной, ни с физиологией, потому что активированный уголь не проникает в кровоток. Это препарат из группы энтеросорбентов. Он оказывает энтеросорбирующее, дезинтоксикационное действие — иначе говоря, впитывает и выводит токсины, а также противодиарейное действие», – рассказал врач.



По его словам, энтеросорбенты показаны при следующих заболеваниях: отравления лекарственными препаратами (психотропными, снотворными, наркотическими средствами и др.), алкалоидами, солями тяжелых металлов и другими ядами, заболевания ЖКТ, сопровождающиеся диспепсией и метеоризмом, пищевая и лекарственная аллергия.

«Даже если предположить, что уголь препятствует попаданию холестерина в кровь, потому что собирает его в желудочно-кишечном тракте, это всё равно невозможно. Дело в том, что холестерин в ЖКТ находится в виде липосомальных комплексов, а это слишком крупные частицы, они не смогут осесть на поверхности активированного угля», – отметил врач.



Он подчеркнул, что повышенное содержание «плохого» холестерина — тревожный маркер в анализе крови, при котором нужно обратиться к врачу для назначения лечения. Прием активированного угля в качестве профилактики не рекомендуется.