Врач назвал продукты, запрещенные при сахарном диабете

Наличие сахарного диабета у человека обязывает его пожизненно соблюдать специальную диету. О продуктах, которые диабетикам необходимо полностью исключить из рациона, рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова.

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Пациент должен полностью исключить из рациона изделия из сдобного и слоеного теста, пирожные, торты, жирные и крепкие бульоны. Также специалист рекомендует прекратить потребление колбас и копченостей, соленой рыбы, манной и рисовой круп, винограда, изюма, фиников, хурмы, бананов, сахара, меда, варенья, конфет, мороженого, лимонадов, сладких газировок и соков.

Врач также упомянула разрешенные продукты, потребление которых рекомендуется ограничить: крупы (пшеничная, перловая, ячневая, гречневая, овсяная), картофель, зеленый горошек, свекла, морковь, а также в свободном виде и для приготовления пищи могут быть использованы растительное и сливочное масло, но не более 40 грамм в день.

По словам Денисовой, при наличии сахарного диабета необходимо питаться пять раз в день — два завтрака, обед, полдник и ужин, пишет aif.ru.

Ученые из Университета Эдит Коуэн в Австралии, результаты исследования которых опубликовали в Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, назвали продукты, нормализующие уровень сахара в крови.