Врач предупредил об опасности популярного бьюти-лайфхака

Пользователи социальных сетей активно обсуждают эффективность лайфхака, благодаря которому волосы становятся светлее. Врач объяснил, почему не стоит испытывать его на себе.

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Суть нового тренда следующая: нужно втирать в волосы лимонной сок, и тогда они станут более светлыми и блестящими. Некоторые пишут, что так оно действительно и работает.

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Доктор Каран Раджан, в свою очередь, рекомендует воздержаться от подобного эксперимента, так как он грозит развитием фитофотодерматита (кожного воспалительного процесса). А в нем приятного мало.

"Цитрусовые содержат химические вещества под названием псораленаы. УФ-излучение их активирует, что приводит к фототоксической реакции, вызывающей воспаление и повреждение клеток кожи".



На лечение можно потратить много времени, сил и финансов.

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