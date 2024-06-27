Смертельная опасность: какими роллами легче всего отравиться

Роллы — это не только очень вкусное и в большинстве случаев низкокалорийное блюдо, но и опасное, так как ингредиенты обычно не подвергаются термальной обработке. Врачи рассказали, в каком случае риск заработать пищевое отравление особенно велик и почему.

© Unsplash

Количество вредных бактерий, обитающих в сырой рыбе, зависит главным образом от того, в каких условиях она была выращена и хранилась, а не от самого вида рыбы.

"Наиболее распространенными бактериями, связанными с сырой рыбой, являются Listeria monocytogenes, Vibrio и Salmonella. Распространенность этих бактерий в меньшей степени зависит от вида и в большей от воды, в которой она жила, от способа обработки и хранения после вылова. Например, хранение рыбы при температуре ниже 4,4°C приостанавливает распространение любых вызывающих беспокойство бактерий", — объясняет старший директор и эксперт по безопасности пищевых продуктов Microbac Laboratories Сэм Мартин.



Симптомы заболевания, из-за которого уровень смертности среди молодых резко возрос

При посещении ресторана можно, конечно, спросить у официанта, как выращивали и обрабатывали рыбу из меню, но не факт, что он будет в курсе всех нюансов. Во избежание неприятных последствий, в том числе проблем с ЖКТ, эксперты рекомендуют избегать роллов, в которых есть сырой лосось.

В случае с лососем риск заражения паразитами выше, чем с другими рыбами, так как в последние годы наблюдается рост числа лососей-переносчиков ленточных червей. Также сырой лосось может содержать сальмонеллу, Vibrio vulnificus и кишечную палочку.

Угорь и тунец тоже вызывают обеспокоенность, но не такую сильную. К тому же первый обычно подают горячим, то есть после термальной обработки.

Ранее "Рамблер" рассказывал о "полезных" напитках, которые на самом деле разрушают вашу жизнь.