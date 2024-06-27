От несварения до онкологии: врач объяснил, почему не стоит покупать молодые арбузы

Врач Сережина: ранний арбуз может привести к развитию рака. Нет большего символа лета, чем арбуз, поэтому многие стараются урвать его как можно раньше. Стремление понятное, однако врачи хором так делать не советуют. Специалистка объяснила, почему же так происходит. По её словам, из-за раннего арбуза можно легко отправиться в больницу.

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Опасность раннего арбуза

Врач Вера Сережина рассказала РИАМО, почему не стоит покупать ранние арбузы. Они содержат:

нитраты, которые распадаются на нитриты, приводящие к кислородному голоданию тканей;

соли тяжёлых металлов (кадмий), которые приводят к различным заболеваниям;

пестициды, которые отравляют организм.

Но все перечисленные вещества не просто могут вызвать несварение. Они способны привести к куда более серьёзным последствиям, например:

Отравлению (проявляется быстро и сопровождается болями в животе, диареей, жаром, слабостью и потливостью);

Обострению хронических заболеваний (гастрита, язвы желудка, колита, энтерита, пиелонефрита);

Онкологическим заболеваниям.

Как не отравиться ранним арбузом

Настоящие арбузы пойдут только в конце июля, однако некоторые уже не могут терпеть до тех пор. Поэтому агроном Викулов ранее рассказывал, как не отравиться ранним арбузом. Узнать об этом можно здесь.