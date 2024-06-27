В Югре спасли ребенка с аутизмом, который не мог рассказать об укусе змеи

В Югре врачи выходили восьмилетнего мальчика с расстройством аутистического спектра, из-за которого он не мог объяснить, что его укусила змея.

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Гадюка укусила ребенка за палец в парке в Сургуте. Мальчику становилось все хуже, яд распространялся по организму. Опухший палец родители приняли за перелом и отвезли ребенка в травмпункт, но там их опасения не подтвердились, и маленького пациента направили в окружной клинический центр охраны материнства и детства.

Отек увеличивался, палец почернел, потом и рука. Мальчика перевели в реанимацию, затем срочно вертолетом перевезли в Нижневартовск.

"Он поступил в критическом состоянии: не мог дышать самостоятельно, конфликтовал с аппаратом ИВЛ, из-за чего понадобился перевод в медикаментозную кому. У мальчика началось образование жидкости там, где ее не должно быть - пострадали сердце, легкие, брюшная полость. Давление было намного ниже нормы, сердце не справлялось, - рассказал дежурный врач Алексей Томилин, который принимал ребенка в отделение реанимации. - Так как времени с укуса прошло много, начался тромбоз и некроз, которые распространились с пальца до шеи, затронув брюшную полость, грудную клетку и даже затылок".



Врачи собрали консилиум, и чтобы убрать токсины от яда решили заместить плазму донорской. После первой процедуры начало казаться, что кризис позади, но, увы: пока медики стабилизировали один показатель, другой начинал сбоить. Медики круглосуточно дежурили у маленького пациента. Он провел в реанимации 11 дней, из них семь - на ИВЛ.