Врач предупредил, кому противопоказана босоногая обувь

Босоногая обувь пользуется особой популярностью в летнее время, когда хочется, чтобы ноги дышали и не потели в жару. Однако, настаивает врач Римма Данилова, такую обувь можно носить далеко не всем.

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По словам специалиста, это может стать причиной ряда проблем со здоровьем. Например, рассказала Данилова в разговоре с «Газетой.ру», обувь на босу ногу не стоит носить при плоскостопии.

Дело в том, что чаще всего такая обувь выполнена с использованием тонкой подошвы без амортизации и каркаса. В то же время стопа с плоскостопием требует специальной обуви, которая будет поддерживать своды, распределять нагрузку, обеспечивать амортизацию при ходьбе. Это позволит обеспечить правильную биомеханику движения и снизит риск развития деформации.

Кроме того, босоногая обувь противопоказана людям с ДЦП и другими неврологическими болезнями, в том числе вследствие перенесенного инсульта. Данилова отметила, что при данных заболеваниях используется специальная ортопедическая обувь, которая обеспечит поддержку стопы со слабыми связками. Но главное, в открытой обуви возрастает риск получения травм, в том числе сухожилий и мышц.

Еще одна группа пациентов, которым не стоит носить открытую обувь, люди с диабетом, для которых травмы нижних конечностей особенно опасны. Вследствие заболевания раны на ногах будут заживать долго, а при диабетической стопе вовсе могут вызвать осложнения и гангрену, что приведет к ампутации.

В завершение врач дополнила, что босоногая обувь не подходит при пяточной шпоре, нарушениях кровообращения в нижних конечностях, лишнем весе.

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