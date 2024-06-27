Врач предостерег от самостоятельного лечения акне и применения «народных средств»

Врач-дерматовенеролог Анаит Тамразова рассказала, что такое распространенное кожное заболевание, как акне, может стать результатом неправильно подобранной диеты, а также стрессом, недосыпанием и неправильным уходом за кожей.

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Отмечается, что прыщи являются одним из проявлений болезней ЖКТ и эндокринных заболеваний. Многие люди имеют генетическую предрасположенность к повышенному вырабатыванию подкожного сала и закупорке сальных желез.

Так как причин возникновения акне может быть очень много, врач рекомендует не заниматься самолечением и использовать «народные средства», а обратиться к специалисту, который и подберет правильный курс лечения.

Ранее сообщалось о пользе клетчатки для выработки в организме полезных веществ.

Эндокринологи считают, что людям до 75 лет не нужны дополнительные источники витамина D.