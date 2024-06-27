В современных условиях практически каждый человек подвержен тревоге и стрессу. Независимо от природы возникновения они оказывают огромное воздействие на все системы организма. Подробнее о том, как стресс сказывается на здоровье, «Вечерней Москве» рассказала психолог, рилив-терапевт Кристина Мизерная.

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Какие существуют виды стресса

По ее словам, стресс принято разделять на:

физиологический, связанный с реальным раздражителем;

психический, при котором человек, будучи в стрессе, оценивает его как угрозу, опираясь на свой опыт и знания.

— На сегодняшний день психический стресс можно разделить на информационный, когда человек находится в круговороте нескончаемой информации и вынужден ее поглощать в больших количествах, чтобы идти в ногу со временем, а также эмоциональный, связанный с переживанием сложных жизненных ситуаций, таких как утрата близкого человека, развод и т. д., где он часто остается наедине со своими чувствами, болью и обидами, — отметила Мизерная.



В стрессовых ситуациях организм человека подвергается сильному напряжению и давлению, происходит сильный гормональный выброс, который отрицательно влияет на работу нервной системы и всего организма в целом, подчеркнула психолог.

— Организм человека, как компьютер, работает в заданных программах. Если происходит сбой в одной системе, неизбежно страдает вся система, — описала Мизерная.



Как стресс влияет на здоровье

По мнению специалиста, в периоды сильного стресса организм человека реагирует следующим образом:

нарушается сон, вплоть до хронического недосыпания;

наступает общая переутомляемость организма;

проявляются высыпания на теле;

могут ломаться ногти, выпадать волосы;

происходит нарушение пищевого поведения;

гормональные сбои;

обостряются гипертонические заболевания;

может повыситься артериальное давление;

открывается или обостряется язвенная болезнь желудка или гастрит;

возникают сильные головные боли, в том числе мигрени;

нарушается работа эндокринной системы.

Со стороны психоэмоциональных нарушений можно отметить следующие:

апатия;

упадок сил;

эмоциональная неустойчивость;

раздражительность;

гнев;

депрессия;

невроз;

снижение концентрации, внимания и памяти.

При длительном стрессовом воздействии на организм человека могут развиться более серьезные хронические заболевания, предупредила специалист.

— Полностью избежать стрессовых ситуаций практически невозможно. Порой даже мелкие бытовые ссоры могут приводить к возникновению тревоги и стресса, — заметила психолог.



Как справиться со стрессом

Как помочь себе справиться со стрессовой ситуацией, чтобы минимизировать негативное воздействие на психику и организм в целом? Как рассказала эксперт, помогут:

прогулки на свежем воздухе;

спортивные нагрузки;

режим сна и отдыха;

минимизировать потребление негативной информации (новостные издания, соцсети и т. д.);

время наедине с собой;

расслабляющие ванны, сауны, массажи.