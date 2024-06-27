Нарушение сна, мигрени, давление и язва: как стресс сказывается на здоровье
В современных условиях практически каждый человек подвержен тревоге и стрессу. Независимо от природы возникновения они оказывают огромное воздействие на все системы организма. Подробнее о том, как стресс сказывается на здоровье, «Вечерней Москве» рассказала психолог, рилив-терапевт Кристина Мизерная.
Какие существуют виды стресса
По ее словам, стресс принято разделять на:
- физиологический, связанный с реальным раздражителем;
- психический, при котором человек, будучи в стрессе, оценивает его как угрозу, опираясь на свой опыт и знания.
— На сегодняшний день психический стресс можно разделить на информационный, когда человек находится в круговороте нескончаемой информации и вынужден ее поглощать в больших количествах, чтобы идти в ногу со временем, а также эмоциональный, связанный с переживанием сложных жизненных ситуаций, таких как утрата близкого человека, развод и т. д., где он часто остается наедине со своими чувствами, болью и обидами, — отметила Мизерная.
В стрессовых ситуациях организм человека подвергается сильному напряжению и давлению, происходит сильный гормональный выброс, который отрицательно влияет на работу нервной системы и всего организма в целом, подчеркнула психолог.
— Организм человека, как компьютер, работает в заданных программах. Если происходит сбой в одной системе, неизбежно страдает вся система, — описала Мизерная.
Как стресс влияет на здоровье
По мнению специалиста, в периоды сильного стресса организм человека реагирует следующим образом:
- нарушается сон, вплоть до хронического недосыпания;
- наступает общая переутомляемость организма;
- проявляются высыпания на теле;
- могут ломаться ногти, выпадать волосы;
- происходит нарушение пищевого поведения;
- гормональные сбои;
- обостряются гипертонические заболевания;
- может повыситься артериальное давление;
- открывается или обостряется язвенная болезнь желудка или гастрит;
- возникают сильные головные боли, в том числе мигрени;
- нарушается работа эндокринной системы.
Со стороны психоэмоциональных нарушений можно отметить следующие:
- апатия;
- упадок сил;
- эмоциональная неустойчивость;
- раздражительность;
- гнев;
- депрессия;
- невроз;
- снижение концентрации, внимания и памяти.
При длительном стрессовом воздействии на организм человека могут развиться более серьезные хронические заболевания, предупредила специалист.
— Полностью избежать стрессовых ситуаций практически невозможно. Порой даже мелкие бытовые ссоры могут приводить к возникновению тревоги и стресса, — заметила психолог.
Как справиться со стрессом
Как помочь себе справиться со стрессовой ситуацией, чтобы минимизировать негативное воздействие на психику и организм в целом? Как рассказала эксперт, помогут:
- прогулки на свежем воздухе;
- спортивные нагрузки;
- режим сна и отдыха;
- минимизировать потребление негативной информации (новостные издания, соцсети и т. д.);
- время наедине с собой;
- расслабляющие ванны, сауны, массажи.
— Помните, стрессовые ситуации — это часть жизни, и только от вас зависит, позволяете ли вы им захватить вас и вашу жизнь под свой контроль или управляете ими самостоятельно, — добавила Мизерная.