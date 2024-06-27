$87.81+0.5394.11+0.38
Войти в почту

Нарушение сна, мигрени, давление и язва: как стресс сказывается на здоровье

В современных условиях практически каждый человек подвержен тревоге и стрессу. Независимо от природы возникновения они оказывают огромное воздействие на все системы организма. Подробнее о том, как стресс сказывается на здоровье, «Вечерней Москве» рассказала психолог, рилив-терапевт Кристина Мизерная.

Как стресс сказывается на здоровье
© Вечерняя Москва

Какие существуют виды стресса

По ее словам, стресс принято разделять на:

  • физиологический, связанный с реальным раздражителем;
  • психический, при котором человек, будучи в стрессе, оценивает его как угрозу, опираясь на свой опыт и знания.

— На сегодняшний день психический стресс можно разделить на информационный, когда человек находится в круговороте нескончаемой информации и вынужден ее поглощать в больших количествах, чтобы идти в ногу со временем, а также эмоциональный, связанный с переживанием сложных жизненных ситуаций, таких как утрата близкого человека, развод и т. д., где он часто остается наедине со своими чувствами, болью и обидами, — отметила Мизерная.

В стрессовых ситуациях организм человека подвергается сильному напряжению и давлению, происходит сильный гормональный выброс, который отрицательно влияет на работу нервной системы и всего организма в целом, подчеркнула психолог.

— Организм человека, как компьютер, работает в заданных программах. Если происходит сбой в одной системе, неизбежно страдает вся система, — описала Мизерная.

Как стресс влияет на здоровье

По мнению специалиста, в периоды сильного стресса организм человека реагирует следующим образом:

  • нарушается сон, вплоть до хронического недосыпания;
  • наступает общая переутомляемость организма;
  • проявляются высыпания на теле;
  • могут ломаться ногти, выпадать волосы;
  • происходит нарушение пищевого поведения;
  • гормональные сбои;
  • обостряются гипертонические заболевания;
  • может повыситься артериальное давление;
  • открывается или обостряется язвенная болезнь желудка или гастрит;
  • возникают сильные головные боли, в том числе мигрени;
  • нарушается работа эндокринной системы.

Со стороны психоэмоциональных нарушений можно отметить следующие:

  • апатия;
  • упадок сил;
  • эмоциональная неустойчивость;
  • раздражительность;
  • гнев;
  • депрессия;
  • невроз;
  • снижение концентрации, внимания и памяти.

При длительном стрессовом воздействии на организм человека могут развиться более серьезные хронические заболевания, предупредила специалист.

— Полностью избежать стрессовых ситуаций практически невозможно. Порой даже мелкие бытовые ссоры могут приводить к возникновению тревоги и стресса, — заметила психолог.

Как справиться со стрессом

Как помочь себе справиться со стрессовой ситуацией, чтобы минимизировать негативное воздействие на психику и организм в целом? Как рассказала эксперт, помогут:

  • прогулки на свежем воздухе;
  • спортивные нагрузки;
  • режим сна и отдыха;
  • минимизировать потребление негативной информации (новостные издания, соцсети и т. д.);
  • время наедине с собой;
  • расслабляющие ванны, сауны, массажи.
— Помните, стрессовые ситуации — это часть жизни, и только от вас зависит, позволяете ли вы им захватить вас и вашу жизнь под свой контроль или управляете ими самостоятельно, — добавила Мизерная.

Болезни и лекарства