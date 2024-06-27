В Ступино пациенту с инсультом провели операцию по удалению 6-сантиметрового тромба

В Ступинской больнице провели операцию 66-летнему мужчине, у которого обнаружили 6-сантиметровый тромб. Пациент поступил в медучреждение с инсультом, из-за которого нарушилась двигательная функция, речь и координация. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

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Перед хирургическим вмешательством врачи провели КТ-диагностику, которая выявила у пациента закупорку левой внутренней сонной артерии. Усложняли проведение операции атеросклероз и тромбоз. Тромб удаляли при помощи тромбоаспирации – метода, при котором специальный катетер используется для удаления тромба из артерии путем создания вакуума.

После успешного удаления тромба и стентирования артерии пациент был выписан и направлен на реабилитацию. Заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Петр Золотарев отметил, что своевременное прохождение диспансеризации могло бы предотвратить инсульт.