Врач назвал болезни, при которых запрещены добавки с омегой-3

Пищевые добавки с омегой-3 ни в коем случае нельзя принимать людям, которые имеют высокий уровень липидов в крови, нарушения в работе щитовидной железы, камни в мочевом пузыре и почках, заявила изданию 74.ru врач-гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Екатерина Кашух. Кроме того, отказаться от употребления этих полиненасыщенных жирных кислот следует людям с аллергией на рыбу. Противопоказаны они и детям младше семи лет.

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"Однако передозировка добавками с омегой-3 может привести к тошноте, рвоте и расстройству ЖКТ даже у тех людей, которые не входят в группу риска", — добавила врач.



Умеренное включение омеги-3 в рацион положительно влияет на организм: снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний и уровень вредного холестерина, оказывает противовоспалительное действие, улучшает активность функций мозга. Достаточное количество омеги-3 можно найти в рыбе жирных сортов (скумбрия, лосось, тунец, сельдь), печени, фасоли, грецких орехах, семенах льна, оливковом масле и кунжуте.

Семена льна могут оказать положительное влияние на профилактику рака. Содержащиеся в продукте линганы способны замедлять рост и развитие раковых клеток, особенно при их образовании в молочной железе и простате. Кроме того, данный продукт помогает бороться с лишним весом.