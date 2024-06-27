Как вовремя распознать инфаркт: рекомендации экспертов

Сердечный приступ может застигнуть врасплох, но знание первых признаков инфаркта и правильных действий может спасти жизнь. Эксперты делятся важной информацией о том, как вовремя распознать и правильно реагировать на симптомы инфаркта.

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Инфаркт миокарда, также называемый сердечным приступом, представляет собой состояние, при котором требуется экстренная медицинская помощь. Чтобы предотвратить серьезные последствия, необходимо знать первые признаки инфаркта и правильные действия при их появлении. Мы обратились к специалистам, чтобы дать вам самую актуальную и полезную информацию по этому важному вопросу.

Первые признаки инфаркта у мужчин и женщин

Первые признаки инфаркта могут различаться у мужчин и женщин, что усложняет своевременную диагностику. Конев Алексей Васильевич, профессор кафедры Кардиологии Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА России, кандидат медицинских наук, перечислил наиболее характерные.

У мужчин

У мужчин наиболее характерные ранние симптомы включают резкую боль в груди, которая ощущается как интенсивное давление или стеснение в центральной части грудной клетки.

"У мужчин самые распространенные ранние признаки включают резкую боль в груди, которая ощущается как сильное давление или сжатие в центре груди," — объясняет профессор Конев.



Эта боль может иррадиировать, то есть распространяться, на левую руку, шею, челюсть или спину, создавая ощущение жжения или стеснения. Кроме того, у мужчин часто наблюдается одышка, возникающая внезапно и без очевидной причины. Внезапное обильное потоотделение, сопровождаемое липкостью кожи, также является частым симптомом, который не следует игнорировать.

"Эта боль может распространяться на левую руку, шею, челюсть или спину. У мужчин также часто наблюдается одышка и внезапное обильное потоотделение, сопровождаемое липкостью кожи," - рассказывает врач.



У женщин

У женщин признаки инфаркта часто бывают менее выраженными и более разнообразными. Помимо боли в груди, женщины часто испытывают дискомфорт или боль в верхней части тела, например, в спине, шее, челюсти или животе. Эти боли могут быть непривычными и часто не связаны напрямую с физической нагрузкой, продолжает Конев:

"У женщин симптомы могут быть менее типичными. Помимо боли в груди, женщины часто жалуются на боль в верхней части тела, такую как спина, шея, челюсть или живот. Еще одним характерным для женщин симптомом является чрезмерная усталость, которая не исчезает даже после продолжительного отдыха. Тошнота, рвота и головокружение также чаще встречаются у женщин."



Женщины могут ощущать сильную слабость и изнеможение, даже при отсутствии значительной физической активности. Тошнота и рвота встречаются чаще у женщин, чем у мужчин, и могут быть ошибочно приняты за пищевое отравление или желудочные проблемы. Симптомами, которые чаще наблюдаются у женщин, в том числе являются головокружение и предобморочные состояния.

Необычные симптомы инфаркта

Некоторые признаки инфаркта могут быть ошибочно приняты за другие заболевания.

"Например, боль в желудке, напоминающая гастрит или язву, боль в зубах или челюсти без явных стоматологических проблем, а также различные нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, такие как изжога или икота," - поясняет профессор Конев.



К необычным симптомам инфаркта, которые часто остаются без должного внимания, относятся онемение или покалывание в руках, а также учащенное мочеиспускание. Изменение цвета кожи также может служить сигналом, добавляет Михаил Кутушов, кандидат медицинских наук, врач-токсиколог:

"Из необычных симптомов инфаркта выделяют боль в животе. Очень часто многие люди принимают ее за простое расстройство желудка. Онемению или покалыванию в руках обычно тоже не придают большого значения, собственно как и учащенному мочеиспусканию. Сигналом становится и цвет кожи. При инфаркте кожа человека может побледнеть или посинеть в зависимости от тяжести состояния."



Плохое самочувствие.

Как определить, что боль в груди — это инфаркт, а не что-то другое?

Чтобы распознать инфаркт, важно обратить внимание на несколько ключевых особенностей. В первую очередь, следует учитывать продолжительность и характер боли в груди.

"Если боль в груди длится более 15 минут и не проходит после отдыха или приема нитроглицерина, это может указывать на инфаркт. Сильные, давящие или сжимающие боли, сопровождающиеся одышкой, потоотделением, тошнотой или головокружением, также являются тревожными признаками", — говорит профессор Конев.



Когда нужно срочно вызывать врача при подозрении на инфаркт, и что можно сделать до приезда скорой помощи?

Если вы или кто-то рядом с вами испытывает симптомы инфаркта, необходимо действовать немедленно. В таких ситуациях каждая минута на вес золота, и правильные действия могут спасти жизнь, отмечает Конев Алексей Васильевич, профессор кафедры Кардиологии Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА России:

Прежде всего, сохраняйте спокойствие и постарайтесь минимизировать физическую активность.

Немедленно позвоните в службу скорой помощи и подробно опишите симптомы.

Примите одну таблетку нитроглицерина, если она у вас есть, и если раньше это было предписано врачом.

Лучше всего сесть или лечь, чтобы уменьшить нагрузку на сердце.

Не пытайтесь добраться до больницы самостоятельно, так как это может усугубить ваше состояние, предупреждает кандидат медицинских наук Михаил Кутушов. Водить машину или идти пешком в таком состоянии крайне опасно, так как любая физическая нагрузка увеличивает нагрузку на сердце, что может привести к ухудшению состояния.

"Перед приездом скорой помощи постарайтесь лечь в позу, в которой вам комфортно, и старайтесь не есть и не пить, чтобы не усугубить состояние желудка. Запомните, что инфаркт миокарда – это серьезное состояние, которое может привести к смерти. Важно знать симптомы инфаркта и быстро обращаться за медицинской помощью," - подчеркивает Кутушов.



Эти простые, но важные шаги могут значительно повысить шансы на благоприятный исход при инфаркте. Важно помнить, что своевременное и правильное реагирование на первые признаки инфаркта может спасти жизнь.