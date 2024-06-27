Дерматолог перечислил симптомы сифилиса, гепатита C и ВПЧ

Все половозрелые россияне могут заразиться сифилисом или гепатитом C, эти заболевания не теряют актуальности, несмотря на активную просветительскую работу врачей, рассказала NEWS.ru дерматолог Наталия Жовтан. Медик заметила, что среди заболевших не только люди с низким социальным уровнем жизни, но и финансово независимые, сексуально активные люди. Кроме того, такие заболевания могут передаваться через кровь.

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"Сифилис как заболевание имеет не только проявления на половых органах, но и на слизистой рта (при поцелуях и оральных ласках с больным человеком) в виде язвочек и эрозий спустя три или четыре недели после заражения. И на коже. Это проявляется уже в более позднем периоде спустя шесть или семь недель сыпью на типичных местах: ладонях, стопах и боковых поверхностях тела. Заболевание не сопровождается повышением температуры или зудом, не беспокоит субъективно. Однако могут увеличиваться лимфоузлы. Без лечения в КВД с таким заболеванием не справиться", — добавила врач.



При заражении гепатитом С на коже могут появляться высыпания в виде васкулита мелких сосудов в коже. Чаще всего поражена кожа голеней, констатировала врач. При этом, по ее словам, одним из самых частых ЗПП является вирус папилломы человека с проявлением в виде отдельных высыпаний на коже темного цвета.

"Чаще они в зоне гениталий, имеют быстрый рост. При отсутствии должного лечения могу иметь распространений характер. Не беспокоят зудом или болью и долгое время могут быть не выявлены", — отметила она.



Ранее гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко предупредила в беседе с NEWS.ru, что большинство новообразований головного мозга могут длительное время протекать без выраженной клинической симптоматики или протекать бессимптомно, однако некоторые признаки все же можно отследить. Она заявила, что к ним относятся головная боль и ухудшение зрения, например выпадение полей зрения или изменение светочувствительности.