Причина появления боли в руке от компьютерной мыши

Врач общей практики, эксперт по избавлению от боли в позвоночнике и суставах, основатель ООО «Медицинский центр доктора Шагаровой» Анастасия Шагарова назвала причину появления боли в руке от компьютерной мыши, а также меры профилактики.

Специалист отметила, что большинство людей во время работы за ПК сутулятся, особенно в плечах, где расположены плечевые сплетения. Они могут зажаться и вызвать напряжение в плечах, что ведет к нарушению иннервации и кровоснабжения рук, в результате человек может почувствовать онемение. Указанные симптомы могут быть признаками туннельного синдрома, пояснила Шагарова в беседе с «Южным федеральным».

Чтобы убрать неприятное ощущение, врач посоветовала делать упражнения для уменьшения онемения рук. Лучшим средством является массаж плечевых суставов и грудной клетки. Это помогает снять напряжение в плечах и способствует быстрому устранению онемения и боли.

Массировать необходимо в области под ключицами в зоне грудной клетки, а затем размять плечевой сустав костяшками кулака.

По словам эксперта, главными факторами в лечении онемения рук являются работа над осанкой и расслабление передней части грудной клетки. Шагарова рекомендовала растягивать грудные мышцы и укреплять мышечный корсет спины.

В противном случае у человека может развиться туннельный синдром. Нередко врачи и хирурги рекомендуют операцию, чтобы его устранить. Однако, по мнению эксперта, этот синдром хорошо поддается лечению. При легкой его форме достаточно коррекции осанки для уменьшения боли.

На запущенных стадиях может возникнуть мышечная атрофия в области поражения. Осложнением станет контрактура, из-за которой рука приобретает вид куриной лапы. Человек теряет способность сгибать большой палец и сжимать руку в кулак, уточнила Шагарова.

В связи с этим она советует регулярно делать упражнения для снятия нагрузки с суставов, страдающих больше всего, чтобы избежать туннельного синдрома.

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